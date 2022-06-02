В Ростове мужчина за рулем «Хендай» снес забор перед «подземкой» и опрокинулся

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В центре Ростова-на-Дону водитель легковушки снес металлическое ограждение перед «подземкой» и опрокинулся. Авария на пересечении улицы Седова и проспекта Ворошиловского произошла днем 4 июня. Кадры с места ДТП местные жители опубликовали в соцсетях.Мужчина за рулем автомобиля «Хендай» не вписался в поворот из-за того, что вовремя не снизил скорость. Он потерял управление иномаркой, из-за чего ее отбросило в забор перед подземным переходом. Там машина и опрокинулась.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Автовладелец уже наверняка оценил, во что ему обошелся его «дрифт».