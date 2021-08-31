В Батайске водитель иномарки устроил аварию с пострадавшими и скрылся

В Батайске водитель иномарки устроил массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 2 сентября.По предварительной информации, автомобилист за рулем «Тойоты Королла» ехал по улице Горького. В районе дома №369 он перестраивался в другой ряд. Он на скорости врезался в «Ладу Ларгус», а та в свою очередь - в стоящий на обочине «Ниссан».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Ее с травмами доставили в больницу. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся.