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В Батайске водитель иномарки устроил аварию с пострадавшими и скрылся

В Батайске водитель иномарки устроил аварию с пострадавшими и скрылся
В Батайске водитель иномарки устроил массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась днем 2 сентября.

По предварительной информации, автомобилист за рулем «Тойоты Королла» ехал по улице Горького. В районе дома №369 он перестраивался в другой ряд. Он на скорости врезался в «Ладу Ларгус», а та в свою очередь - в стоящий на обочине «Ниссан».

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Ее с травмами доставили в больницу. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся.

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