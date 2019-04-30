Мужчина пытался перебросить алкоголь в тюрьму в Ростовской области



В Новочеркасске задержали мужчину, пытавшегося перебросить алкоголь в тюрьму. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, инцидент случился 6 мая в исправительной колонии № 14.



Нарушителя поймали рядом с режимным учреждением. Охранники обратили внимание на человека, который пытался перекинуть что-то через ограду. Его задержали и обыскали. В ходе досмотра у 35-летнего ростовчанина было найдено 14 бутылок с алкоголем.



- В отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении, - добавили в ведомстве.



Вскоре документ направят в мировой суд.