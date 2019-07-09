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В Ростове мужчина порезал вены гражданской супруге

В Ростове мужчина порезал вены гражданской супруге
В Ростове мужчина нанес ранения своей гражданской жене. Происшествие случилось в ночь на 12 июля на улице Таганрогской.

Ростовчанин страдает психическим расстройством. В тот вечер он употребил немного спиртного и «слетел с катушек». Мужчина взял первый попавшийся нож и начал наносить увечья 46-летней Елене Р., сообщает DonDay.ru. Отбиться от разъяренного мужа у женщины не получилось. Он порезал возлюбленной вены и наблюдал, как она истекает кровью. После этого он попытался покончить с собой.

Несмотря на ранения и потерю крови, Елена нашла в себе силы вызвать скорую помощь. От госпитализации женщина отказалась, а вот ее мужа доставили в ЦГБ в тяжелом состоянии.

Ростовчанин может стать фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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