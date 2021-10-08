В Ростове мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

В Ростове мужчина погиб, выпа из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось 11 октября на улице Творческой,5.Бездыханное тело ростовчанина заметили жители ЖК Звездный. Очевидцы сообщают, что погибшему было всего 29 лет. На место вызвали все экстренные службы, но долгое время труп лежал посреди улицы. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.Отметим, что это уже второй подобный случай в жилом комплексе за неделю. Ранее, 3 октября из окна 23-этажного дома выпал 21-летний парень, который тоже скончался на месте. В социальных сетях он оставил записку для своих друзей.