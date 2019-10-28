В Ростовской области мужчина застрелил соседа из ружья



В Неклиновском районе Ростовской области 53-летний местный житель застрелил своего соседа. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Трагедия произошла 27 октября в селе Самбек. В вечернее время у мужчины и его 41-летнего соседа завязался конфликт. В пылу ссоры злоумышленник схватил одноствольное охотничье ружьё и выстрелил в оппонента.



- Потерпевший получил огнестрельное проникающее ранение в живот, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - От полученной травмы он скончался на месте.



В тот же день мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливают.