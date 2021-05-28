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В Ростове во время пьяной драки погиб 42-летний мужчина

В Ростове во время пьяной драки погиб 42-летний мужчина
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве своего собутыльника.

По версии следствия, происшествие случилось 22 мая. В тот вечер мужчины пошли в продуктовый магазин на улице Жмайлова. Они решили сообразить на двоих и купили спиртное. Мужчины стали пить прямо у магазина. Когда градус ударил в голову, они начали ссориться. В руке у одного из них блеснул нож.

Пострадавшего вскоре доставили в больницу. У него диагностировали три ранения. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Мужчина скончался в медучреждении.

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько дней и завели в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».

- По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Специалисты проводят ряд экспертиз и выясняют все обстоятельства трагедии.

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