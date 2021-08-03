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В Ростове мужчина едва не утонул, переплывая реку Дон

В Ростове мужчина едва не утонул, переплывая реку Дон
В Ростове 44-летний мужчина чуть не утонул в Дону. Происшествие случилось в районе городской набережной 3 августа.

По словам очевидцев, пловец решил добраться до противоположного берега. Мужчина добрался до причала № 20 в районе Казанской лестницы, однако плыть дальше он уже не мог. Силы оказались на исходе, и пловец повис на якорной цепи, зовя на помощь.

В это время спасатели Ростовского поисково-спасательного подразделения патрулировали акваторию реки. Как сообщил DonDay.ru, они увидели горе-пловца и помогли ему выбраться из воды. Помощь медиков горожанину не потребовалась.

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