В Ростове мужчина едва не утонул, переплывая реку Дон
В Ростове 44-летний мужчина чуть не утонул в Дону. Происшествие случилось в районе городской набережной 3 августа.
По словам очевидцев, пловец решил добраться до противоположного берега. Мужчина добрался до причала № 20 в районе Казанской лестницы, однако плыть дальше он уже не мог. Силы оказались на исходе, и пловец повис на якорной цепи, зовя на помощь.
В это время спасатели Ростовского поисково-спасательного подразделения патрулировали акваторию реки. Как сообщил DonDay.ru, они увидели горе-пловца и помогли ему выбраться из воды. Помощь медиков горожанину не потребовалась.