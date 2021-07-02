Житель Украины едва не утонул в реке во время отдыха в Ростовской области

Отдых в Ростовской области едва не стал последним для 48-летнего жителя Украины. Мужчина приехал отдохнуть у реки Маныч, и едва не утонул в ней.Происшествие случилось 4 июля. Мужчина, купаясь, слишком далеко отплыл от берега и не смог самостоятельно вернуться. На сигналы о помощи отреагировали местные спасатели, которые патрулировали реку. Они помогли горе-пловцу добраться до берега.Как сообщили в Ростовской областной службе спасения на воде, помощь мужчине не понадобилась.