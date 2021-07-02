Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Украины едва не утонул в реке во время отдыха в Ростовской области

Житель Украины едва не утонул в реке во время отдыха в Ростовской области
Отдых в Ростовской области едва не стал последним для 48-летнего жителя Украины. Мужчина приехал отдохнуть у реки Маныч, и едва не утонул в ней.

Происшествие случилось 4 июля. Мужчина, купаясь, слишком далеко отплыл от берега и не смог самостоятельно вернуться. На сигналы о помощи отреагировали местные спасатели, которые патрулировали реку. Они помогли горе-пловцу добраться до берега.

Как сообщили в Ростовской областной службе спасения на воде, помощь мужчине не понадобилась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.