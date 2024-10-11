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В Ростове мужчина едва не убил брата-близнеца

В Ростове мужчина едва не убил брата-близнеца
В Ростове-на-Дону мужчина пытался убить своего брата-близнеца. Происшествие случилось 5 октября.

По версии следствия, в ходе застолья между ростовчанином и его 55-летним братом произошла ссора. В ходе конфликта они начали высказывать друг другу накопившиеся обиды. В какой-то момент один из братьев схватился за нож и нанес удар в грудь другому. Раненого госпитализировали, а его родственника арестовали.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За покушение на убийство ростовчанину грозит реальный срок.
Фото: Ростов ру
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