Ростовскую область накроют магнитные бури после сильнейшей вспышки на Солнце

Жителям Ростовской области стоит подготовиться к сильным геомагнитным возмущениям: уже к полудню 20 января регион может накрыть магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем официальном Telegram-канале.

По данным ученых, вспышка класса X1.95, произошедшая около 21:00 18 января, стала самой крупной с ноября 2025 года. Ее масштаб был настолько велик, что затронул всю центральную область Солнца. Взрыв спровоцировал выброс в космос двух огромных протуберанцев.

- При таком местоположении взрыва облако может достигнуть Земли уже к полудню 20 января, - отмечают специалисты.

Приход солнечного ветра вызовет геомагнитные возмущения уровня до G4, при этом вероятность достижения наивысшего, 5-го уровня, составляет около 10%. В лаборатории предполагают, что в ночь со вторника на среду по всей стране, включая Ростовскую область, можно будет наблюдать полярное сияние.

Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, вызывая головные боли, головокружение, тошноту и общую слабость. В эти дни избегайте чрезмерных физических и умственных нагрузок, а также ограничьте употребление кофеина.
Фото: Нейросеть
