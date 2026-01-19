В Ростовской области автомобиль упал в реку с моста, водитель погибла

Фото: Госавтоинспекция РО

В Донском регионе девушка погибла в автомобиле, который упал в реку с моста. Трагедия случилась в станице Кривянской ночью 19 января на улице Мостовой, 196.По предварительным данным, за рулём автомобиля «Москвич-3» находилась 25-летняя девушка. Она въехала на металлический мост через реку Тузлов, но не справилась с управлением. Машина вылетела с моста вправо и перевернулась. После чего авто упало в реку на крышу.– В результате этого ДТП девушка погибла на месте, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.