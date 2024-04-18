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В Ростовской области 35-летний мужчина зарезал брата-близнеца

В Ростовской области 35-летний мужчина зарезал брата-близнеца
В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве брата-близнеца. Происшествие случилась в городе Гуково в ночь на 16 апреля.

По информации следствия, родственники выпивали алкоголь дома на улице Герцена. Слово за слово между ними началась ссора. Во время конфликта 35-летний мужчина вышел из себя. Он взял нож и вонзил его в шею брата-близнеца. От ранения тот скончался на месте.

Подозреваемый был утром задержан полицейскими. В региональном СУ СКР сообщили, что он признал свою вину в преступлении.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Фото: Ростов ру
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