Ростовский врач предупреждает, как избежать обморожения в крещенские морозы

Фото: Нейросеть

В преддверии крещенских морозов, когда столбик термометра в донской столице опустится до -17 градусов, а ветер усилится до 7 метров в секунду, особенно важно знать, как защитить себя и своих близких от обморожения. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась советами по профилактике и оказанию первой помощи при обморожении.Как отмечает врач, обморожение может случиться даже при небольшом минусе, особенно при высокой влажности и сильном ветре. Прогулка в мокрых варежках может закончиться печально. Обморожение – это поражение тканей вследствие нарушения кровообращения, вызванного холодом. Вопреки распространенному мнению алкоголь не согревает, а наоборот, способствует обморожению.Чаще всего обморожению подвержены уши, нос, щеки, подбородок и руки. Пораженная кожа может стать бледной или багрово-красной. На морозе сложно определить степень обморожения, это становится понятно уже в тепле.При легком обморожении согревайте пораженный участок дыханием, двигайтесь, чтобы улучшить кровообращение. Зайдите в теплое помещение, выпейте горячий напиток и переоденьтесь в сухую одежду. Можно отогреть обмороженную часть тела в теплой (не горячей!) воде, не выше 40 градусов.При более серьезном обморожении заведите пострадавшего в теплое помещение, напоите горячим чаем или кофе, поместите обмороженные конечности в теплую воду. Можно аккуратно растереть обмороженный участок спиртом или крепким алкогольным напитком.- Растирать обмороженную кожу снегом.- Обливать обмороженные участки горячей водой.- Прикладывать обмороженные участки к батарее.Такие действия могут усугубить ситуацию, вызвать воспаление и привести к развитию инфекции.Если на коже появились волдыри, она посинела или потемнела, немедленно обратитесь к врачу.