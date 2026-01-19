Новости
Ростовский врач предупреждает, как избежать обморожения в крещенские морозы

В преддверии крещенских морозов, когда столбик термометра в донской столице опустится до -17 градусов, а ветер усилится до 7 метров в секунду, особенно важно знать, как защитить себя и своих близких от обморожения. Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась советами по профилактике и оказанию первой помощи при обморожении.

Как отмечает врач, обморожение может случиться даже при небольшом минусе, особенно при высокой влажности и сильном ветре. Прогулка в мокрых варежках может закончиться печально. Обморожение – это поражение тканей вследствие нарушения кровообращения, вызванного холодом. Вопреки распространенному мнению алкоголь не согревает, а наоборот, способствует обморожению.

Чаще всего обморожению подвержены уши, нос, щеки, подбородок и руки. Пораженная кожа может стать бледной или багрово-красной. На морозе сложно определить степень обморожения, это становится понятно уже в тепле.

Что делать при обморожении?

При легком обморожении согревайте пораженный участок дыханием, двигайтесь, чтобы улучшить кровообращение. Зайдите в теплое помещение, выпейте горячий напиток и переоденьтесь в сухую одежду. Можно отогреть обмороженную часть тела в теплой (не горячей!) воде, не выше 40 градусов.

При более серьезном обморожении заведите пострадавшего в теплое помещение, напоите горячим чаем или кофе, поместите обмороженные конечности в теплую воду. Можно аккуратно растереть обмороженный участок спиртом или крепким алкогольным напитком.

Чего нельзя делать при обморожении?

- Растирать обмороженную кожу снегом.
- Обливать обмороженные участки горячей водой.
- Прикладывать обмороженные участки к батарее.

Такие действия могут усугубить ситуацию, вызвать воспаление и привести к развитию инфекции.

Если на коже появились волдыри, она посинела или потемнела, немедленно обратитесь к врачу.
