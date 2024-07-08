Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина пойдет под суд за убийство брата-близнеца

В Ростовской области мужчина пойдет под суд за убийство брата-близнеца
Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство брата-близнеца. Следователи подготовили доказательственную базу и передали уголовное дело в суд.

Происшествие случилось в ночь на 16 апреля в одном из домов на улице Герцена. Братья приехали в родные стены, где жила их мать. По случаю их дня рождения накрыли стол, разлили спиртное.

В какой-то момент братья поссорились. Один из них схватил нож и ударил в шею родственника. От полученного ранения 35-летний мужчина скончался на месте ЧП.

Наутро подозреваемого в убийстве задержали и отправили в СИЗО. Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина признал свою вину еще до суда. Теперь ему вынесут приговор.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.