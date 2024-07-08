В Ростовской области мужчина пойдет под суд за убийство брата-близнеца
Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство брата-близнеца. Следователи подготовили доказательственную базу и передали уголовное дело в суд.
Происшествие случилось в ночь на 16 апреля в одном из домов на улице Герцена. Братья приехали в родные стены, где жила их мать. По случаю их дня рождения накрыли стол, разлили спиртное.
В какой-то момент братья поссорились. Один из них схватил нож и ударил в шею родственника. От полученного ранения 35-летний мужчина скончался на месте ЧП.
Наутро подозреваемого в убийстве задержали и отправили в СИЗО. Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина признал свою вину еще до суда. Теперь ему вынесут приговор.