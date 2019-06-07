В Ростове ликвидировали крупное возгорание в ресторане «Портленд»



В Ростове-на-Дону ликвидировали крупное возгорание в ресторане «Портленд» на набережной. Пожар на улице Береговой тушили больше часа.



Трехэтажное здание на набережной загорелось 9 июня около 17:30. Огонь стал распространяться по кровле строения. Находящиеся на месте происшествия очевидцы рассказали, что пожар начался в ресторане «Портленд».



На месте работали 56 спасателей и 17 единиц техники. Пламя успело охватить 300 квадратных метров здания. К 19 часам пожар был полностью ликвидирован.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате возгорания никто не пострадал.