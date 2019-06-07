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В Ростове тушат крупное возгорание на Набережной

В Ростове тушат крупное возгорание на Набережной
В Ростове-на-Дону спасатели тушат крупное возгорание на Набережное. Пожар начался 9 июня около 17:30 на улице Береговой.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что загорелось четырехэтажное здание. По предварительной информации, пламя охватило кровлю дома. Пожару присвоили ранг № 2.

Спустя почти час пожар локализовали. В ликвидации принимают участие 56 сотрудников и 20 единиц техники.

– В результате пожара никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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