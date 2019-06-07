В Ростове тушат крупное возгорание на Набережной



В Ростове-на-Дону спасатели тушат крупное возгорание на Набережное. Пожар начался 9 июня около 17:30 на улице Береговой.



В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что загорелось четырехэтажное здание. По предварительной информации, пламя охватило кровлю дома. Пожару присвоили ранг № 2.



Спустя почти час пожар локализовали. В ликвидации принимают участие 56 сотрудников и 20 единиц техники.



– В результате пожара никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.