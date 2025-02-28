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В Ростове легковушку после аварии отбросило на детскую площадку

В Ростове легковушку после аварии отбросило на детскую площадку
В Ростове-на-Дону машина заехала на игровую площадку для детей после аварии. Запись случившегося была выложена в сеть очевидцами.

ДТП произошло утром 28 февраля на проспекте Шолохова, рядом со зданием № 203. По рассказам свидетелей, произошло столкновение как минимум трех легковых автомобилей. Из-за силы столкновения одна из машин вылетела на территорию детской площадки. Две другие машины частично перекрыли одну полосу движения.

Из-за аварии на данном участке дороги появились небольшие пробки.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в данном ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети
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