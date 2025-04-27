В Ростове легковушка сбила двух 12-летних детей, ехавших на электросамокате

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В Ростове-на-Дону легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних, передвигавшихся на электросамокате. Об этом инциденте проинформировали в областной Госавтоинспекции.Дорожное происшествие случилось 26 апреля приблизительно в 20:45 возле дома № 282А по проспекту Шолохова. Согласно предварительным сведениям, 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Ларгус», осуществлял поворот с проезжей части на дворовую территорию. В этот момент поблизости проезжали двое 12-летних учеников школы на электросамокате. Водитель не обратил внимания на ребят и не смог вовремя остановить транспортное средство. В итоге автомобиль сбил детей, двигаясь на высокой скорости.По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, пострадавших подростков с различными повреждениями госпитализировали в больницу.