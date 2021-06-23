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В Ростове парень на электросамокате сбил двухлетнего мальчика

В Ростове парень на электросамокате сбил двухлетнего мальчика
В Ростове-на-Дону юноша на электросамокате сбил двухлетнего мальчика. Происшествие случилось возле школы № 80 на улице Пушкинской 23 июня.

Милена Григорян гуляла с сыном по центру города. Ребенок шел буквально в метре от матери, когда на него сзади налетел парень на двухколесном транспорте. После инцидента он извинился перед Миленой и малышом, но полиции дожидаться не стал, только оставил свой номер телефона.

Малыша доставили в больницу. К счастью, госпитализация ему не понадобилась. Ребенок получил только ушибы и ссадины.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

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