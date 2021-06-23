В Ростове парень на электросамокате сбил двухлетнего мальчика

В Ростове-на-Дону юноша на электросамокате сбил двухлетнего мальчика. Происшествие случилось возле школы № 80 на улице Пушкинской 23 июня.Милена Григорян гуляла с сыном по центру города. Ребенок шел буквально в метре от матери, когда на него сзади налетел парень на двухколесном транспорте. После инцидента он извинился перед Миленой и малышом, но полиции дожидаться не стал, только оставил свой номер телефона.Малыша доставили в больницу. К счастью, госпитализация ему не понадобилась. Ребенок получил только ушибы и ссадины.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.