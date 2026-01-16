Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове легковушка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Дорожная авария произошла 15 января.По предварительной информации, в этот день 59-летний автовладелец «Лада Гранта» ехал по улице 1-й Конной Армии. У дома №156 на дорогу вышел юноша. Он стал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Возможно, автовладелец потерял бдительность за рулем и вовремя не заметил пешехода. В результате автомобиль сбил подростка.В Госавтоинспекции по региону уточнили, что в аварии юноша получил телесные повреждения.