Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове легковушка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе

В Ростове легковушка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе
В Ростове легковушка сбила 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Дорожная авария произошла 15 января.

По предварительной информации, в этот день 59-летний автовладелец «Лада Гранта» ехал по улице 1-й Конной Армии. У дома №156 на дорогу вышел юноша. Он стал переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Возможно, автовладелец потерял бдительность за рулем и вовремя не заметил пешехода. В результате автомобиль сбил подростка.

В Госавтоинспекции по региону уточнили, что в аварии юноша получил телесные повреждения.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.