Легковушка сбила 14-летнего мальчика на пешеходном переходе в Волгодонске

фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.По информации, полученной от управления ГИБДД по Ростовской области, 9 декабря в 19:00 на улице Морской, рядом с домом № 136, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с 14-летним мальчиком, который переходил дорогу по пешеходному переходу.Водитель автомобиля не заметил пешехода и не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение. К счастью, мальчик не получил серьёзных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен.