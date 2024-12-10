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Легковушка сбила 14-летнего мальчика на пешеходном переходе в Волгодонске

Легковушка сбила 14-летнего мальчика на пешеходном переходе в Волгодонске
В городе Волгодонске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По информации, полученной от управления ГИБДД по Ростовской области, 9 декабря в 19:00 на улице Морской, рядом с домом № 136, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» с 14-летним мальчиком, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель автомобиля не заметил пешехода и не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение. К счастью, мальчик не получил серьёзных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен. 
фото: УГИБДД по Ростовской области
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