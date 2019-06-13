В Ростове ищут пропавшего 9-летнего школьника



В Ростове-на-Дону уже два дня разыскивают пропавшего 9-летнего Артема Шипилова. Мальчик вышел из дома 14 июня, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



Когда Артем перестал выходить на связь, его родственники начали поиски. Они обзвонили всех, кто мог общаться или видеться с ним, однако это не привело к положительным результатам. Тогда обеспокоенные родители обратились в полицию. Они описали мальчика и указали особые приметы пропавшего. Позже к поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтеры стали распространять информацию по социальным сетям.



На вид Артему - примерно 10-12 лет. Он небольшого роста – около 150 сантиметров, худощавого телосложения, у него карие глаза и светло-русые волосы.



На момент исчезновения на нем были синие шорты с желтыми вставками и светлая майка. На ногах - темные босоножки.



Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 8-929-802-27-00 или 02.