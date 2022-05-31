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В Ростове ищут без вести пропавшего 15-летнего подростка

В Ростове ищут без вести пропавшего 15-летнего подростка
В Ростове-на-Дону разыскивают 15-летнего Илью Беркутова. Подросток ушел из дома в районе Центральной городской больницы на Ворошиловском проспекте 1 июня и бесследно исчез.

Обеспокоенные родители, не дозвонившись сыну, обратились в правоохранительные органы. Позже к поискам юноши подключились волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».

Школьник полного телосложения, рост – 165 сантиметров, волосы русые короткие, глаза карие. Был одет в темно-синие шорты, голубую футболку с надписями, белую кепку, обут в черные летние плетеные туфли. С собой у него – черный рюкзак с серыми вставками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ильи Беркутова, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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