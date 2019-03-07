В Ростове «Хендай» вылетел в кювет после столкновения с иномаркой



В Ростове «Хендай» вылетел в кювет после столкновения с иномаркой. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Железнодорожной районе 9 марта около 9:30.



По предварительным данным, «Хендай» столкнулся с автомобилем «Ниссан» на дороге вблизи Кумженской рощи. От удара «Хендай» отбросило в кювет. Передние части обоих авто оказались сильно повреждены.



По информации отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.