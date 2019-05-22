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В Ростове госпитализирован полуторагодовалый малыш, отравившийся уксусом

В Ростове госпитализирован полуторагодовалый малыш, отравившийся уксусом
Фото: noi.md/ru
В Ростове в больницу попал полуторогодовалый малыш, который отравился уксусом. Ребёнка госпитализировали 23 мая из дома на улице Профинтерна.

Мальчик игрался на кухне. В какой-то момент его внимание привлекла бутылка с уксусом, стоявшая на столе. Малыш потянулся за ёмкостью, но не удержал в руках и она упала на пол. Подняв бутылку он открутил крышку и сделал несколько глотков, пишет DonDay.ru.

В этот момент на кухню зашла мама мальчика. Женщина забрала у него бутылку и сразу вызвала скорую.

С диагнозом «Химический ожог слизистой ротовой полости» мальчика доставили в 20-ю городскую больницу Ростова. Ребёнок помещён в токсикологическое отделение.

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