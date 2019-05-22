В Ростове госпитализирован полуторагодовалый малыш, отравившийся уксусом



Фото: noi.md/ru

В Ростове в больницу попал полуторогодовалый малыш, который отравился уксусом. Ребёнка госпитализировали 23 мая из дома на улице Профинтерна.



Мальчик игрался на кухне. В какой-то момент его внимание привлекла бутылка с уксусом, стоявшая на столе. Малыш потянулся за ёмкостью, но не удержал в руках и она упала на пол. Подняв бутылку он открутил крышку и сделал несколько глотков, пишет DonDay.ru.



В этот момент на кухню зашла мама мальчика. Женщина забрала у него бутылку и сразу вызвала скорую.



С диагнозом «Химический ожог слизистой ротовой полости» мальчика доставили в 20-ю городскую больницу Ростова. Ребёнок помещён в токсикологическое отделение.