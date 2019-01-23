В Ростове полуторагодовалый малыш попал в больницу, обварившись кофе



Фото: Orchardofhealth.com



Полуторагодовалый мальчик оказался в больнице, сильно обварившись кипятком. Случай произошёл в одном из домов на улице Таганрогской 24 января.



Мама малыша утром налила себе чашку горячего кофе и поставила её на стол. Девушка ненадолго отвлеклась. В это время ребёнок потянулся за кружкой и опрокинул её на себя, пишет DonDay.ru.



Поняв, что произошло, ростовчанка сразу вызвала сыну «скорую». Прибывшие в скором времени врачи госпитализировали малыша. В тяжёлом состоянии его доставили в БСМП.



В больнице у ребёнка диагностировали ожоги лица первой степени и грудной клетки второй степени.