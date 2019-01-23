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В Ростове полуторагодовалый малыш попал в больницу, обварившись кофе

В Ростове полуторагодовалый малыш попал в больницу, обварившись кофе
Фото: Orchardofhealth.com

Полуторагодовалый мальчик оказался в больнице, сильно обварившись кипятком. Случай произошёл в одном из домов на улице Таганрогской 24 января.

Мама малыша утром налила себе чашку горячего кофе и поставила её на стол. Девушка ненадолго отвлеклась. В это время ребёнок потянулся за кружкой и опрокинул её на себя, пишет DonDay.ru.

Поняв, что произошло, ростовчанка сразу вызвала сыну «скорую». Прибывшие в скором времени врачи госпитализировали малыша. В тяжёлом состоянии его доставили в БСМП.

В больнице у ребёнка диагностировали ожоги лица первой степени и грудной клетки второй степени.

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