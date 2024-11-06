Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове два СНТ остались без света из-за аварии

В Ростове два СНТ остались без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону два садовых товарищества остались без света из-за аварии. С неудобствами 6 ноября столкнулись сотни жителей СНТ «Восход» и «Железнодорожник».

В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что ремонтные работы планируют закончить в течение нескольких часов — до 16:00.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.