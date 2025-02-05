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До конца недели в Ростове похолодает до -7 градусов

До конца недели в Ростове похолодает до -7 градусов
В Ростове ожидаются морозы до -7 градусов. Об этом горожан предупредили в городской администрации. 

В период с 4 по 7 февраля в городе ожидается похолодание. Из-за этого метеорологи прогнозируют образование гололедицы на дорогах и обледенение деревьев.

В декабре 2023 года из-за подобных погодных условий более 1 500 жителей Ростова-на-Дону обратились в травмпункты, включая 183 ребёнка. 243 человека были экстренно госпитализированы.

Городские власти настоятельно рекомендуют жителям быть внимательными и осторожными, по возможности избегать потенциально опасных мест. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких манёвров.
Фото: Ростов ру
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