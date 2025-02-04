Глава Ростова Зинаида Неярохина уходит в отставку

Фото: Дума Ростова

Глава города Ростова-на-Дону – председатель городской Думы Зинаида Неярохина уйдет в отставку. Об этом она сообщила на очередном заседании думы.Зинаида Неярохина объяснила свое решение необходимостью проведения конкурса на должность главы города в ближайшее время. В соответствии с изменениями в Уставе Ростова после отставки председателя городской думы депутатам предстоит выбрать нового председателя и по результатам конкурса – главу города.Очередное 30-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы состоится 11 февраля.В 2005 и 2010 годах Зинаида Неярохина занимала пост председателя городской думы четвертого и пятого созывов соответственно.С 2014 года она продолжала руководить городской думой пятого созыва и исполнять обязанности главы города. В сентябре 2015 года была переизбрана на эту должность депутатами шестого созыва.