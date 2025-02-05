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Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».По информации источника, кандидатура Селихова была предложена «Ростову», но клуб не проявил интереса к этому предложению. Причины отказа не разглашаются.Ранее сообщалось, что «Ростов» проявлял интерес к Селихову, когда тот ещё выступал за «Спартак». В конце января стало известно, что 30-летний вратарь покинул клуб. В настоящее время неизвестно, с какой командой он заключит контракт.Пока ни одна из сторон ситуацию не комментирует.