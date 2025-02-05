Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова»
Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, кандидатура Селихова была предложена «Ростову», но клуб не проявил интереса к этому предложению. Причины отказа не разглашаются.
Ранее сообщалось, что «Ростов» проявлял интерес к Селихову, когда тот ещё выступал за «Спартак». В конце января стало известно, что 30-летний вратарь покинул клуб. В настоящее время неизвестно, с какой командой он заключит контракт.
Пока ни одна из сторон ситуацию не комментирует.