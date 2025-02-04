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В Ростовской области введены карантинные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили на сайте донского Роспотребнадзора.Главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалев рассказал, что с начала 2025 года наблюдается увеличение числа случаев заболевания среди всех возрастных групп, особенно среди детей. Также растет количество лабораторно подтвержденных диагнозов гриппа.В медицинских и социальных учреждениях введен карантин. Посещение стационарных отделений запрещено, за исключением лиц, ухаживающих за тяжелобольными и лежачими пациентами, а также их подопечными. Для таких посетителей обязательны противоэпидемические меры: ношение масок, регулярное измерение температуры и немедленная изоляция при признаках инфекционного заболевания.В больницах будет введен масочный режим, а в амбулаторно-поликлинических учреждениях — раздельный прием пациентов с симптомами ОРВИ.При массовом распространении гриппа или ОРВИ в учебных заведениях возможно введение электронного обучения.