Массовые отключения электричества в Ростове пройдут в конце недели

Фото: Ростов.ру

В Ростове в конце рабочей недели пройдут массовые отключения электричества. Причиной неудобств стало плановое техническое обслуживание электросетей.С 9:00 до 16:00 – на улице 1-й Баррикадной, 24; проспекте Буденновском, 42; улице Б. Садовой, 45а, 45/52А; в переулке Семашко, 55; парке им. Максима Горького; Думском проезде и на улице Б. Садовой, 45, 45Б, 47.С 9:00 до 17:00 без света останутся жители по адресам: улицы Майская, 15–21/16, 17, 21, 20/7; 14-я Линия, 15, 19/46; Мурлычева, 30, 41; проспекты Космонавтов, 26, 28, 30/22; Королева, 22, 22/1, 22Г, 24/2, 28; 2-й Пятилетки, 6/1, 6/5, 8; Карла Маркса, 4 и Закруткина, 1/2.С 9:00 до 13:00 пройдут массовые отключения на улицах 30-летия Октября, Задонской, Пескова, Учебной, Совхозной, Провинциальной, во 2-м Санинструкторском переулке, на улицах Селиверстова, Федорова, Фоменко, Шапкина.С 13:00 до 15:00 – отключения на улицах 2-й Комбайновской, 1–25, 2–42; Соединяющей, 1–13, 2–22; Коммунальной, 1–25, 2–28; Червоноармейской, 3–23, 6–22; в Пожарном переулке, 1–19, 2–18.С 9:00 до 12:00 – отключения на улицах Радищева, 45–71, 46–68; Червонноармейской, 3–9, 6–10.С 9:00 до 16:00 – отключение на улице Ремизова, 1а.С 10:00 до 12:00 – отключение на улицах Обороны, 27–43, 47/19, 32–42; Тургеневской, 21–35, 14–16; в переулке Островского, 1–17, 2–16; на улице Станиславского, 32, 42–46; в переулке Халтуринском, 14.С 13:00 до 15:00 – отключения на улице Шаумяна, 57–63, 78–88, 98; в переулке Семашко, 31–37; на улицах Б. Садовой, 64, 66, 78; Социалистической, 99.С 9:00 до 17:00 без света останутся жители на проспекте Космонавтов, 26, 28, 30/22; улицах Королева, 22, 22/1, 22Г, 24/2, 28; Борисоглебской, 58–72, 73–93; Тракторной, 37–85, 36, 46А, 48, 48Б; Иловайской, 38–64, 31–51; в переулках Курильском и Экскаваторном.С 9:00 до 16:00 – отключения на улице Рябышева, 68–92, 95–127; в переулках Клавишном, 21–43, 28–38; Черевичкина, 80–106/2, 91–99; Александровский спуск, 1–161, 2–158; Водопроводном, 2, 102–104, 1–7; Ветреном.С 10:00 до 14:00 – отключение на улице Красноармейской, 200, 200/1.