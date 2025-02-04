Итоги разрушительного снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В ночь на 4 февраля на столицу Ростовской области обрушился сильный снегопад. В результате улицы, дороги и тротуары оказались полностью покрыты снегом. По данным синоптиков, толщина мокрого снега достигла 107 миллиметров, что в три раза превышает норму в 35 миллиметров. Из-за сильного снегопада в городе произошло множество аварий. В результате были повреждены линии электропередачи, что привело к отключению электричества в некоторых районах. Кроме того, из-за упавших деревьев пострадали автомобили и люди.Ситуация с общественным транспортом также ухудшилась. Многие маршруты были отменены, а те, которые всё же вышли на линию, столкнулись с проблемами из-за большого количества снега. В результате ДТП пострадали люди, в том числе несовершеннолетние.В настоящее время городские службы работают над ликвидацией последствий снегопада. Дороги расчищают, упавшие деревья убирают. В некоторых районах уже восстановлено электроснабжение.Однако жители города опасаются, что ситуация может ухудшиться. На следующий день ожидается понижение температуры, что может привести к образованию гололёда.