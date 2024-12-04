В Ростове два ДТП парализовали движение машин на Шолохова

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В Ростове два ДТП парализовали движение машин рядом с парком имени Николая Островского. Происшествие случились 4 декабря на проспекте Шолохова.Первая авария произошла рядом с Пролетарским кладбищем, а вторая — в районе стадиона «Олимп — 2». По данным на 16:40, пробка на проспекте Шолохова в сторону бывших Аксайских рынков составляет более километра. Особо тяжелая ситуация сложилась на улице 14-й линии. Там глухой затор сковал движение в обе стороны.Обстоятельства ДТП устанавливаются. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.