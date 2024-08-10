В Ростове рядом с парком Октября ограничат движение машин

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В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта рядом с парком имени Октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города.С 14 августа водители не смогут свободно проехать по улице 56-й Армии – от переулка Госпитального до переулка Владивостокского. Аналогичные меры коснутся двух участков на улице Дачной. Трудности с проездом возникнут от улицы Таганрогской до переулка Госпитального и от переулка Владивостокского до улицы Вавилова.Автомобилистам рекомендуют заранее продумать пути объезда.