В Ростове два человека пострадали в загоревшейся после ДТП машине
В Ростове в загоревшейся после ДТП машине пострадали двое. Авария случилась днём 29 апреля на втором километре Северного обхода города.
Предварительно, водитель «Ниссана» потерял управление и врезался в столб. После этого автомобиль вспыхнул. К тушению машины привлекались сотрудники МЧС.
Позже стало известно о двух пострадавших в результате происшествия.
- Травмы получили 24-летний водитель и 22-летний пассажир иномарки, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По факту ДТП проводится проверка.