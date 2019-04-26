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В Ростове два человека пострадали в загоревшейся после ДТП машине

В Ростове два человека пострадали в загоревшейся после ДТП машине
В Ростове в загоревшейся после ДТП машине пострадали двое. Авария случилась днём 29 апреля на втором километре Северного обхода города.

Предварительно, водитель «Ниссана» потерял управление и врезался в столб. После этого автомобиль вспыхнул. К тушению машины привлекались сотрудники МЧС.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате происшествия.

- Травмы получили 24-летний водитель и 22-летний пассажир иномарки, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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