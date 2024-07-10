В Ростове девушку едва не убило аварийное дерево

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В социальных сетях 10 июля Алена рассказала о том, что её едва не убило упавшее дерево в Ростове.Инцидент произошёл на улице Нижегородской. Ростовчанка гуляла по городу, когда услышала за спиной сильный грохот. Оказалось, что старый ствол не выдержал напора ветра и упал на землю.- Меня чуть не убило дерево, - рассказала Алена. - Прошу убрать опасные растения с улиц города.К счастью, девушка отделалась лёгким испугом. Но, к сожалению, в последние дни это не первый случай, когда аварийные деревья становятся причиной несчастных случаев. Так, буквально несколькими днями ранее на улице Немировича-Данченко часть сухого дерева упала на маму с коляской. Пострадавшим пришлось вызвать скорую помощь.Жители донской столицы неоднократно просили спилить аварийные деревья, но проблема остаётся актуальной.