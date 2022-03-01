В Ростове будут судить 25-летнего парня, пытавшегося зарезать друга

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался 25-летний парень, пытавшийся зарезать своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В ноябре прошлого года мужчина сильно поссорился со своим знакомым во дворе дома на улице Сормовской. Когда аргументы кончились, парень схватился за нож. Он несколько раз ударим им 30-летнего мужчину, отчего тот упал и скрючился от боли. В ситуацию вмешался прохожий. Он услышал крики во дворе и решил разобраться в чем дело. Увидев, что на земле лежит окровавленный мужчина, ростовчанин тут же вызвал скорую. Нападавший с места происшествия сбежал.Однако скрыться ему так и не удалось. Его задержали и отправили в СИЗО. За покушение на убийство парню грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.