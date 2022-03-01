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В Ростове будут судить 25-летнего парня, пытавшегося зарезать друга

В Ростове будут судить 25-летнего парня, пытавшегося зарезать друга

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался 25-летний парень, пытавшийся зарезать своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В ноябре прошлого года мужчина сильно поссорился со своим знакомым во дворе дома на улице Сормовской. Когда аргументы кончились, парень схватился за нож. Он несколько раз ударим им 30-летнего мужчину, отчего тот упал и скрючился от боли. В ситуацию вмешался прохожий. Он услышал крики во дворе и решил разобраться в чем дело. Увидев, что на земле лежит окровавленный мужчина, ростовчанин тут же вызвал скорую. Нападавший с места происшествия сбежал.

Однако скрыться ему так и не удалось. Его задержали и отправили в СИЗО. За покушение на убийство парню грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Яндекс.Новости
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