В Ростове будут судить жителя Калмыкии, насмерть забившего собутыльника

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В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался 27-летний житель Республики Калмыкия. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в ноябре прошлого года парень распивал горячительные напитки в компании своего 48-летнего знакомого. Они находились в «заброшке» по улице Петровской.Во время застолья между собутыльниками произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Обвиняемый набросился с кулаками на товарища, отчего тот упал на пол. Тогда разъяренный молодой человек стал добивать собутыльника ногами до тех пор, пока он не потерял сознание. От полученных травм мужчина скончался на следующий день.Сейчас парень находится в СИЗО, свою вину он полностью признает. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.