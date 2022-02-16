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В Ростове будут судить 19-летнего парня, пытавшегося зарезать свою возлюбленную

В Ростове будут судить 19-летнего парня, пытавшегося зарезать свою возлюбленную

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался 19-летний парень. Его обвиняют в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением оружия. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В ноябре прошлого года парень пришел к своей 27-летней возлюбленной, чтобы выяснить с ней отношения. Когда девушка вышла к молодому человеку, он стал обвинять ее в изменах. Пара сильно поссорилась. Обвиняемый схватился за нож и несколько раз ударил им свою любимую. Окровавленная девушка упала на землю, а парень сбежал.

Его задержали вечером того же дня. Уголовное дело в отношении молодого ростовчанина уже передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Rostov.ru уже рассказывал об этой истории. Сейчас парень находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: Яндекс.Новости
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