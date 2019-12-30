В Ростовской области без вести пропала 73-летняя женщина



В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку. 73-летняя Лидия Илюхина пропала 30 декабря в Каменском районе.



Как стало известно, пенсионерка гостила у своего сына в хуторе Гусев Каменского района. В день исчезновения она попрощалась с родственниками и направилась домой. Однако к себе на улицу Теплые Воды она так и не вернулась.



Более недели родные не могут найти пропавшую женщину. Они написали заявление в полицию, а сейчас просят СМИ оказать содействие в поисках.



На вид Лидии Илюхиной - около 75 лет, рост - 150-155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы короткие, с проседью.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой пенсионерки, просьба обратиться по номеру: 102 или в любое отделение полиции.