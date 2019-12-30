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В Ростовской области без вести пропала 73-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 73-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку. 73-летняя Лидия Илюхина пропала 30 декабря в Каменском районе.

Как стало известно, пенсионерка гостила у своего сына в хуторе Гусев Каменского района. В день исчезновения она попрощалась с родственниками и направилась домой. Однако к себе на улицу Теплые Воды она так и не вернулась.

Более недели родные не могут найти пропавшую женщину. Они написали заявление в полицию, а сейчас просят СМИ оказать содействие в поисках.

На вид Лидии Илюхиной - около 75 лет, рост - 150-155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, волосы короткие, с проседью.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой пенсионерки, просьба обратиться по номеру: 102 или в любое отделение полиции.

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