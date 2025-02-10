В Ростове автобус сбил 36-летнего мужчину 10 февраля

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону автобус сбил 36-летнего мужчину, когда отъезжал от остановки. Происшествие случилось 10 февраля на проспекте Шолохова.Около 12:50 водитель автобуса «Нефаз 5299» остановился около остановки по проспекту Шолохова. Когда 51-оетний водитель автобуса начал выезжать на дорогу, к общественному транспорту начал подходить мужчина. Вероятно, водитель автобуса не заметил 36-летнего пешехода и сбил его в районе дома №8.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что местный житель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.