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В Ростове Змиевскую балку признали памятником культурного наследия

В Ростове Змиевскую балку признали памятником культурного наследия
Змиевскую балку в Ростове признали памятником культурного наследия. Об этом 11 января сообщили в городской администрации.

В настоящее время там находится крупнейшее захоронение жертв холокоста. В 1942-м году фашисты вывезли в балку и расстреляли порядка 30 тысяч советских граждан.

В память о трагическом событии в 1970 году (30-ю годовщину Победы в ВОВ) был открыт мемориал «Памяти жертв фашизма». Композиция состоит из музея, в котором размещена экспозиция. На крыше здания - смотровая площадка, откуда можно увидеть панораму всего мемориального комплекса. От здания музея к нижней площадке с Вечным огнем ведет пешеходная аллея - Дорога скорби. Ряд гранитных пилонов, символизирующих годы войны, чередуется с гранитными надгробиями.

В центре комплекса находится скульптурная композиция «Жертвы расстрела», изображающая последние минуты жизни перед расстрелом. Скульптура воплощает собой собирательный образ погибших и является ключевым элементом мемориального комплекса.

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