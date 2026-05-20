Фото: Дондей

В Азове пьяный водитель без прав снес могильные плиты. Происшествие случилось 19 мая.По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний парень не справился с управление. Авто съехало с проезжей части на территорию кладбища. Водитель на скорости снес несколько могильных плит. Местные позвонили в полицию.Водитель авто предпринял попытку скрыться, однако был задержан сотрудниками ГАИ. Правоохранители уточнили, что молодой человек не имел прав и был в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель отделался административными протоколами.