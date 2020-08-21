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В Ростове аквариумный скат ужалил свою хозяйку

В Ростове аквариумный скат ужалил свою хозяйку
В донской столице хозяйку ужалил аквариумный скат. Об этом рассказали в ГБСМП 25 августа.

Как стало известно, пенсионерка чистила аквариум, когда необычный питомец подплыл к ней и ужалил за руку. Женщине было так больно, что она решила обратиться к врачу. Укол ската оказался несмертельным и уже через несколько часов после терапии в больнице она отправилась домой.

Несмотря на то, что скаты хорошо адаптируются в аквариумах, не стоит забывать об их опасности.

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