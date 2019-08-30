В Ростове нашли пропавшего после визита к врачу пенсионера



В Ростове разыскали 67-летнего местного жителя. Владимир Кононенко бесследно исчез после посещения врача 31 августа.



Вечером он вышел из больницы и отправился в неизвестном направлении. Когда пенсионер не вернулся домой, родственники начали его поиски. К розыску мужчины подключились волонтёры.



2 сентября стало известно, что ростовчанина нашли. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Пока не известно, где пропадал эти дни мужчина. Сейчас же он находится с семьёй, его жизни и здоровью ничего не угрожает.