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В Ростове нашли пропавшего после визита к врачу пенсионера

В Ростове нашли пропавшего после визита к врачу пенсионера
В Ростове разыскали 67-летнего местного жителя. Владимир Кононенко бесследно исчез после посещения врача 31 августа.

Вечером он вышел из больницы и отправился в неизвестном направлении. Когда пенсионер не вернулся домой, родственники начали его поиски. К розыску мужчины подключились волонтёры.

2 сентября стало известно, что ростовчанина нашли. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Пока не известно, где пропадал эти дни мужчина. Сейчас же он находится с семьёй, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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