Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 53-летний мужчина на скутере попал под колеса иномарки

В Ростове 53-летний мужчина на скутере попал под колеса иномарки
В Ростове водитель иномарки сбила скутериста. Происшествие случилось 26 октября на улице Нансена, 10.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Фольксвагена Джетта поворачивала налево. Она не пропустила электроскутер и врезалась в двухколесный транспорт под управлением 53-летнего мужчины.

- В результате аварии скутерист получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.