В Ростове 53-летний мужчина на скутере попал под колеса иномарки
В Ростове водитель иномарки сбила скутериста. Происшествие случилось 26 октября на улице Нансена, 10.
По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем Фольксвагена Джетта поворачивала налево. Она не пропустила электроскутер и врезалась в двухколесный транспорт под управлением 53-летнего мужчины.
- В результате аварии скутерист получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.