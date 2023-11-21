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Под Таганрогом два человека погибли при пожаре в частном доме

Под Таганрогом два человека погибли при пожаре в частном доме
Под Таганрогом два человека погибли во время пожара. Жуткое ЧП случилось 20 ноября около 18:20 в поселке Новоприморском Неклиновского района.

В тот вечер загорелся дом № 43 на улице Центральной. Пламя в считанные минуты охватило целую комнату. Вскоре полыхало все жилье. Огонь уничтожал на своем пути вещи, бытовую технику и мебель.

Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей. К прибытию огнеборцев площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров.

Когда пламя удалось потушить, в одной из комнат обнаружили два тела. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, погибшие - 62-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они отравились дымом.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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