Под Таганрогом два человека погибли при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Под Таганрогом два человека погибли во время пожара. Жуткое ЧП случилось 20 ноября около 18:20 в поселке Новоприморском Неклиновского района.В тот вечер загорелся дом № 43 на улице Центральной. Пламя в считанные минуты охватило целую комнату. Вскоре полыхало все жилье. Огонь уничтожал на своем пути вещи, бытовую технику и мебель.Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей. К прибытию огнеборцев площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров.Когда пламя удалось потушить, в одной из комнат обнаружили два тела. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, погибшие - 62-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они отравились дымом.