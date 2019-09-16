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В Ростовской области 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа

В Ростовской области 6-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Из окна многоэтажки в Ростовской области выпала маленькая девочка. Случай произошёл в Морозовске 17 сентября.

Предварительно, шестилетний ребёнок находился дома без присмотра родителей. Малышка открыла окно своей квартиры и облокотилась на москитную сетку. Не удержавшись, девочка выпала наружу. Квартира располагается на втором этаже, и девочка осталась жива. С тяжёлыми травмами её доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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